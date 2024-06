Dopo le proteste che, in particolare nelle ultime settimane, si sono alimentate in città per la presenza di escrementi di cani abbandonati tra vicoli e piazze, dal centro storico alla zona orientale, l'amministrazione comunale inasprisce le sanzioni, con un regolamento ad hoc che disciplina anche la passeggiata senza museruola, la presenza degli amici a quattro zampe sulle spiagge o nelle aree non consentite. Un vademecum, con tanto di multe piuttosto salate, che convince in parte Marcello Massa, veterinario esperto in comportamento, ma che presenta ancora una serie di falle. Almeno a detta dell'esperto.

APPROFONDIMENTI Castel San Giorgio: è qui la start up diventata eccellenza nella sicurezza elicotteri anti incendi Salerno: Viale Unità d’Italia, percorsi tattiloplantari per i non vedenti, la richiesta dell'Unione italiana ciechi Salerno, storie di migranti: dall'Eritrea da sola per raggiungere i familiari in Belgio

Dottore che ne pensa di questo giro di vite?

«In gran parte mi convince, ma ci sono delle cose che non vengono prese in considerazione. Il fatto ad esempio di detenere un cane in strutture igienico-sanitarie idonee è sicuramente giusto, ma limitativo, perché posso pure destinare al mio animale un box in oro massiccio, però se non gli garantisco un numero adeguato di uscite e una relazione sociale sana, non sto provvedendo affatto al suo benessere. È una questione psicologica ed emotiva di non secondaria importanza, anche perché da molti di questi atteggiamenti scorretti scaturiscono poi comportamenti disfunzionali se non addirittura aggressivi degli animali».

A proposito dell'abbandono delle deiezioni canine? Come si spiega tutta questa inciviltà?

«Purtroppo in tutti i campi esistono sempre i furbi. Sembra che in assenza di regolamenti e punizioni molte persone non siano capaci di dimostrare senso civico in maniera autonoma e indipendente. Gli escrementi vanno raccolti e gettati negli appositi raccoglitori di cui la città è stata fortunatamente dotata. Nessuno deve incorrere nel rischio di pestare le feci di un animale che non ha alcuna colpa, visto che è il proprietario che è tenuto alla rimozione. È una questione basilare di condivisione, di vivere civile, non ci sono altre spiegazioni. Dovrebbe essere un concetto innato. Quindi ben venga un inasprimento delle sanzioni. Ma oltre a tutelare i diritti di tutti i cittadini, compresi quelli che non amano particolarmente gli animali, pensiamo anche a curare quelli di questi ultimi».

A cosa si riferisce?

«Penso alle aree di sgambamento che sono ridicole, strutturate malissimo. Gli spazi destinati ai cani sono veramente pochissimi anche se ormai almeno una famiglia su tre possiede un animale domestico. Non sono funzionali perché non sono pensate da chi è addetto ai lavori e conosce le esigenze degli amici a quattro zampe. Sono piccole e contengono un numero spropositato di animali, quasi a voler dare un contentino ai proprietari. Prendiamo quella limitrofa al Parco Pinocchio. In considerazione dello spazio che c'è in zona avrebbe potuto essere molto più grande e meglio attrezzata. Quindi, lo ribadisco, sono più che favorevole agli obblighi e al loro rispetto, ma non trascuriamo le esigenze degli animali, anche se in parte manca una formazione adeguata da parte dei proprietari».

A che si riferisce?

«I cani non sono solo feticci affettivi. Bisogna conoscerli e capirne le esigenze e per fare questo occorre essere preparati, altrimenti poi non c'è da scandalizzarsi quando si verificano episodi legati all'aggressività».

E per quanto riguarda le spiagge?

«Non siamo attrezzati neppure in questo caso, quindi portare un cane a mare, sotto quaranta gradi, attirandosi anche le critiche del circondario, è solo una sofferenza inutile. Siamo noi umani a dover adeguare le nostre vacanze a loro e non viceversa. Come in tutte le cose servirebbe maggiore buon senso da parte di tutti».