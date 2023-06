Il Corso “s’ha da fare”. E a ri-farlo sarà la ditta di Isernia con sede legale a Roma, Spinosa Costruzioni Generali. Fumata bianca da parte della ditta subentrata all’azienda di Russo per l’appalto dei lavori di ristrutturazione della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, nella centralissima via dello shopping salernitano che – oramai da tempo – attende un restyling definitivo e una messa in sicurezza per tutelare l’incolumità di cittadini e turisti ma anche dei commercianti che sembrano essere sul piede di guerra quotidianamente. Da un lato continua la piantumazione delle nuove alberature negli spazi lasciati vuoti e dunque dal settore verde pubblico si procede e si va verso la conclusione dei lavori, dall’altro arriva agli uffici del Comune di Salerno la risposta definitiva e positiva della nuova ditta che si occuperà del secondo lotto di rifacimento del manto che va da via Diaz a piazza Portanova.

APPROFONDIMENTI Cilento, olive ed uva produzioni a rischio: l'allarme di Coldiretti Salerno Letteratura riparte con 160 ospiti e un omaggio a Starnone Mezzo pesante in fiamme sulla Cilentana, in azione i vigili del fuoco: traffico deviato



L’ITER

Lo scorso mese, infatti, da palazzo di città avevano salutato definitivamente e ufficialmente l’azienda del compianto Vincenzo Russo, rendendo pubblica la nuova graduatoria che ha visto il consorzio Rti Spinosa Costruzioni Generali/Co.Ge.Vi aggiudicarsi il cantiere, poi il sopralluogo alla presenza del sindaco Enzo Napoli, del capostaff Enzo Luciano, del direttore generale e dei tecnici dell’ente di via Roma insieme a quelli della ditta in questione. Il “sì” definitivo arrivato ieri sulla scrivania del dirigente di settore Luigi Mastrandrea mette alla base il primo pezzo di un puzzle che sembrava essersi perso tra burocrazia, tribunali ma anche tra mattonelle e materiali da reperire. Una questione importante con un cantiere che non può essere più procrastinato: infatti in questi mesi è stato il sindaco in prima persona ad occuparsi della vicenda, insieme al capostaff in prima linea con il direttore generale e il presidente del consiglio comunale Loffredo. La risposta positiva da parte della ditta di Isernia sembrerebbe tradursi (fino a nuovi aggiornamenti) come un adeguamento ai criteri che erano già stati accettati da Russo: tempistiche (l’appalto dovrà concludersi entro 12 mesi), condizioni economiche e materiali. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che aveva rappresentato un ostacolo che – probabilmente – potrebbe essere stato superato dalla Spinosa.

GLI OBIETTIVI

Da parte dell’amministrazione comunale c’è l’urgenza di risolvere quanto prima la questione avviando il cantiere, non intralciando però Luci d’Artista. La richiesta – quindi – potrebbe essere di cominciare i lavori (forse a luglio) e procedere per “step” portando a termine la parte interessata dal cantiere, fermarsi per consentire lo svolgimento dell’evento invernale e ricominciare così da consegnare il nuovo “Corso da Re” entro dodici mesi dallo start.