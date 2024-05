Dopo l’inaugurazione del parco urbano alla frazione di Santa Lucia, intitolato a Giovanni Vitagliano, proseguono a ritmo serrato i lavori per ultimare gli altri interventi finanziati dal Programma Integrato Città Sostenibili (Pics) a Cava de' Tirreini. Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti in onore del SS. Sacramento, in questi giorni l’attenzione è puntata sull’intervento di restauro del Castello di Sant’Adiutore, da secoli uno dei simboli indiscussi della città metelliana. Il recupero dell’antico maniero è stato possibile grazie ad un finanziamento di 2,2 milioni.

Il progetto mira al recupero degli antichi spazi del complesso architettonico e prevede un mix di funzioni culturali (museo, sale per esposizioni temporanee, punti informazioni) compatibili con l’edificio antico e che valorizzeranno il carattere storico e architettonico dell’immobile, potenziandone le possibilità di fruizione, con tecniche innovative per coinvolgere i visitatori in percorso plurisensoriale, di forte impatto emotivo, che si collegherà con gli altri poli culturali della città. L’area interessata dall’intervento è di circa 9mila mq, ossia quella compresa nella cinta muraria esterna del complesso, a cui va aggiunta una fascia circostante riqualificata in funzione del percorso esterno di visita alle mura, e come percorso naturalistico. Sono stati rimossi tutti gli interventi in cemento armato ed è stata ricostruito la parte dell’immobile abbattuto durante la II guerra mondiale. Per l’intervento sono stati utilizzati esclusivamente materiali locali e di recupero della struttura storica.

Ricostruita anche la strada d’accesso con la realizzazione dei sottoservizi, restaurata la storica croce e rimosse le antenne. Ieri mattina, Anna Padovano Sorrentino, consigliere comunale delegata a seguire i progetti Pics, proprio in vista dei festeggiamenti del SS. Sacramento, ha effettuato un sopralluogo delle aree esterne insieme al direttore dei lavori, Francesco Avagliano, ed al presidente dell’Associazione Trombonieri Sbandieratori Cavalieri, Paolo Apicella. «Una riprogrammazione di fondi - ha spiegato Anna Padovano Sorrentino - ha consentito il recupero di ulteriori risorse, finanziati dalla Regione Campania, che ha consentito di effettuare la sostituzione delle staccionate e dei tavoli, ormai distrutti. I lavori di recupero effettuati su un luogo simbolo e custode delle tradizioni della città sono straordinari. Sono in corso di ultimazione lavori di dettaglio degli esterni e degli interni e manca davvero pochissimo per la conclusione dei lavori e la riconsegna alla città di un luogo splendido».

Possono ritenersi ormai conclusi anche i lavori di restauro dell’eremo di San Martino, del parco di Diecimare e del parco urbano della frazione San Pietro.