Mercoledì 26 Giugno 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scontro tra Vincenzo Loia e Maurizio Sibilio nella corsa alla carica di rettore dell’Università di Salerno. Ai vertici del gradimento si conferma Loia, con 466 voti, in un netto distacco da Sibilio, che si assesta in seconda posizione con 298 preferenze. A seguire Ciro Aprea (181 voti), Genny Tortora (123) e Mario Capunzo (39). Si chiude così la prima tornata elettorale, che delinea gli andamenti e le propensioni di voto, con un’affluenza record rispetto alla competizione di sei anni fa. Dei 1.735 aventi diritto al voto infatti, il 91 per cento si è recato a votare. Un primato che, declinato nelle singole componenti di ateneo, si traduce in un 92,79% del personale docente e ricercatore, il 100% dei ricercatori di tipo A, l’89,12% del personale tecnico amministrativo e l’86,67% degli studenti.Intanto, mentre da Aurelio Tommasetti arriva il consiglio al futuro rettore all’unione e al coinvolgimento di tutte le componenti, la campagna elettorale si inasprisce: già nella tarda serata di ieri, la notizia della prima alleanza tra Sibilio, Tortora e Aprea, che sarà ufficializzata oggi in una conferenza stampa straordinaria.