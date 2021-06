Montesano, riaperta la chiesa neogotica voluta dal magnate Filippo Gagliardi

Filippo Gagliardi, il magnate di Montesano sulla Marcellana, uomo d'affari originario del Vallo di Diano che fece fortuna dall'altra parte dell'oceano, sul finire degli anni Cinquanta volle donare, tra i tanti regali fatti alla sua terra, una chiesa in stile neogotico.

Una chiesa completamente diversa da tutte le altre: la chiesa di Sant'Anna. Un simbolo per il Vallo di Diano e per la provincia di Salerno. Un simbolo che torna a spledere. Dopo tre anni di lavori di restauro, è stata riaperta al culto la Chiesa Duomo. La benedizione da parte del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio de Luca, alla presenza del parroco Nicola Coiro, dei tecnici che hanno portato avanti i lavori e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi hanno presieduto alla cerimonia.

La chiesa di Sant’Anna, la chiesa voluta fortemente da Filippo Gagliardi, è tornata così a splendere. Dopo tre anni di lavori di restauro grazie all’otto per mille donato alla Chiesa, con lavori di consolidamento e non solo. Una chiesa in stile neo gotico, costruita sul finire degli anni Cinquanta, in cemento armato e completamente diversa rispetto alle altre chiese dell’intera regione Campania. Si tratta di un vero e proprio gioiello che svetta a Montesano sulla Marcellana.