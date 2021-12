E' stata riaperta poco fa la statale 163 Amalfitana chiusa da una settimana in seguito alla frana staccatasi nel tratto compreso tra Cetara e il ponte di Erchie. Attivaton dalle 10 il senso di marcia alternato regolato da impianti semaforici che ha dato così il via libera alla circolazione da e per Salerno. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, la statale amalfitana, ha dunque riaperto al traffico veicolare seppur a carreggiata ridotta.

E’ per il momento la fine di un incubo per i tanti pendolari costretti a percorrere la strada del Valico. Ma soprattutto una buona notizia per gli operatori turistici e per i cittadini residenti che potranno raggiungere più agevolmente la città capoluogo in questo periodo pre natalizio. La decisione è giunta nella giornata di ieri in seguito anche a qualche pressione e alle lamentele dei cittadini, stanchi di dover percorrere il Valico di Chiunzi per raggiungere il capoluogo e le cittadine limitrofe.

E così a partire dalle 10 di questa mattina è avvenuta la riapertura a senso unico alternato della statale 163 interrotta da sabato scorso al km 43 nella frazione di Erchie. I lavori di messa in sicurezza proseguiranno per i prossimi 20 giorni al termine dei quali verrà ripristinata la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia.