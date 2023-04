Arco naturale di Palinuro, lavori sprint per consegnare la messa in sicurezza e riaprire in vista dell'estate

L’elicottero che per tutta la giornata di ieri ha sorvolato Centola Palinuro non è passato inosservato. Il mezzo è stato utilizzato per trasportare la rete metallica che dovrà essere posizionata a protezione dell’Arco Naturale. Proseguono a ritmo serrato gli interventi per la messa in sicurezza della struttura monumentale. La speranza è riaprire la spiaggia già per la prossima stagione estiva.

A chiusura degli interventi, il simbolo di Palinuro tornerà al suo splendore e sarà fruibile da tutti. Concluso l’iter burocratico durato diversi anni, a novembre sono stati consegnati i lavori di consolidamento e risanamento conservativo. L’intervento era stato oggetto di un accordo di programma stipulato nell’ottobre del 2018 alla presenza dell’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa tra Regione Campania, l’Autorità di bacino distrettuale, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Centola.

Il risanamento si articola in due lotti funzionali: il primo per mettere in sicurezza l’area e garantire l’accesso alla spiaggia ed un secondo per migliorarne la fruibilità. Un tempo l’Arco riusciva ad attrarre turisti nazionali e internazionali. Negli ultimi anni lo scenario è stato diverso, con la spiaggia dei vip interdetta da reti metalliche e cartelli di divieti. Eppure il fascino è rimasto invariato. In tanti, nonostante i divieti, non hanno rinunciato ad un tuffo nei pressi dell’Arco.