Il sindaco di Salerno, accogliendo le istanze avanzate dai dirigenti scolastici degli istituti cittadini, ha ordinato il rinvio dell'inizio delle attività didattiche al prossimo lunedì 28 settembre. La decisione si è resa necessaria per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei seggi elettorali e la successiva igienizzazione e sanificazione degli ambienti.«Abbiamo deciso di rinviare di alcuni giorni l'inizio delle scuole - spiega Napoli - venendo incontro alle giuste sollecitazioni che ci sono giunte dai dirigenti scolastici. Il protrarsi delle attività di spoglio e di smontaggio dei seggi elettorali, e il conseguente slittamento delle operazioni di sanificazione dei luoghi, rendono necessaria tale misura al fine di garantire la ripresa delle attività scolastiche in piena sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico».Anche altri sindaci del Salernitano hanno deciso di rinviare l'aperture delle scuole al 28 settembre. Tra questi, i comuni di. Ala riapertura è prevista per il primo ottobre, mentre adle scuole riapriranno direttamente il 5 ottobre.