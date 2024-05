È la parola tradizione a riecheggiare tra le mura tinte di fresco del Vicolo della Neve. Ma anche identità ed appartenenza sono parole spesso rievocate nel corso di una mattinata che sancisce la riapertura al pubblico dopo tre anni dello storico locale salernitano e che è soprattutto una giornata di festa. Ci sono le note di Era de maggio in versione posteggia, i ricordi, le testimonianze, i travestimenti di un’artista vestita da pappagallo che sembra venuta giù dal quadro di Clemente Tafuri ed un diavolo che si aggira tra i tavoli a simboleggiare il fuoco della cucina. È il presidente De Luca il primo a sincerarsi che la tradizione culinaria che ha reso celebre il locale venga rispettata, quando incontra nonna Maria, la signora Maria Caputo, nonna dello chef e gestore Marco Laudato. «Mi raccomando, niente cose scomposte, vorrei ammazzarli quelli che fanno la pastiera scomposta...» dice il governatore a nonna Maria che nel frattempo lo rassicura che il menu è rimasto invariato, con i peperoni mbuttunati, la parmigiana di melenzane, la pasta e fagioli, la ciambotta, il ragù, le polpette al pomodoro, la milza.

APPROFONDIMENTI Salerno: cellulari spenti, libri aperti e condivisi arrivano i primi “silent reading party”

L’ATMOSFERA

Dentro tutto è quasi uguale, stesso pavimento, stessa disposizione dei tavoli, stesso frigorifero in legno, un angolo dedicato ad Alfonso Gatto che ha amato quel luogo e cantato in una poesia il vicolo che dà il nome al ristorante. Nuovi invece i gestori. «Da salernitano mi sento con l’adrenalina addosso a riaprire un posto del genere – racconta Fiorenzo Benvenuto, uno dei gestori – Questo non era un semplice ristorante ma un ritrovo che vogliamo far rivivere con quelle caratteristiche. Spero solo di essere all’altezza». «Sentiamo una grossa responsabilità – aggiunge Gerardo Ferrari, un altro dei gestori – Nei sei sette mesi di lavori si è fermata tanta gente per chiederci del ristorante, molti avevano ricordi da raccontarci per lo più legati ai loro genitori che non c’erano più». «È una piacevolissima giornata – dice il sindaco Enzo Napoli – Una città è fatta anche di sensazione e di ricordi, qui aleggia un genius loci che si avverte. Riaprire un locale del genere è stata una scommessa grazie alla quale si restituisce un luogo ad una comunità e si fa un servizio alla città». «Come salernitani ci ritroviamo in un un luogo che ci fa ritrovare noi stessi – dice il presidente della Regione De Luca – La chiusura è stata una ferita anche perché il Vicolo è andato avanti in tempi difficili poi ha chiuso quando è iniziato il boom dei turisti. Quando era chiuso e i turisti chiedevano se c’era un posto della tradizione, era un po’ imbarazzante dire che non c’era, come a Napoli c’è Mimì alla Ferrovia. Ci sono tanti bei locali ma non con queste caratteristiche. Mi sono accertato che non facessero esperimenti da nouvelle cuisine, abbiamo avuto la garanzia della tradizione. Adesso dobbiamo essere bravi ad offrire un servizio di accoglienza, la gentilezza, un rapporto qualità prezzo onesto ed evitare l’idiozia di mettere casse con la musica ad alto volume che portano solo ammuina. Cerchiamo di avere un centro storico sereno, gradevole, attraente».

GLI OSPITI

Poi le testimonianze di tanti salernitani doc in un ristorante trasformato in palcoscenico dove ai tavoli siedono gli ospiti dei gestori tra cui Luisa Cardella la nipote di Alfonso Fasano che ebbe per primo l’idea di trasformare una cantina nel ristorante. «I nuovi titolari sono degli ipovedenti – dice l’attore Yari Gugliucci – Loro aprono laddove spesso si chiude, in un città dove purtroppo ci sono tante chiusure che fanno male come l’Astra, il Mini, il Capitoli, il San Genesio. Mi auguro che continui ad essere un posto di pensiero, dove si scambiano idee, il cinema spesso nasce a tavola». «Il senso della tradizione va bene senza però restare imbrigliati nella nostalgia – dice lo scrittore Corrado De Rosa – Questi ragazzi sanno guardare anche avanti».

Sul concetto di tradizione ed identità ma anche di sguardo sul futuro si concentra anche il professore Alfonso Amendola mentre Ciro Caravano dei Neri per Caso scava nei ricordi personali: «Venendo qui mi sembrava di essere parte di uno spettacolo teatrale». Lo scrittore Ciro Romano ricorda come «i salernitani stentino a volersi bene» per cui ben venga un richiamo alla identità. «La nostra prima mostra, sulle foto di Pasolini di Dino Pedriali è nata qui – ricorda Marco Russo presidente di Tempi Moderni – Mi auguro che questo spazio possa ospitare ancora tante idee». Dunque, si parte: da oggi il Vicolo della Neve è pronto ad ospitare i suoi clienti dalle 12 a mezzanotte, sette giorni su sette.