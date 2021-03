Ricatta l'amico con un video porno: condannato a più di 5 anni

Riprende in video un rapporto sessuale con l’amico, poi pretende soldi per non diffonderlo. È stato condannato per estorsione a 5 anni e 8 mesi di carcere un 29enne di Pagani, che nel 2016 - secondo le accuse - invitò un amico in casa con la scusa di fornirgli la possibilità di lavorare. I due, una volta insieme, avrebbero bevuto dello champagne, fino a quando il secondo uomo perse i sensi. Al suo risveglio, notò sui vestiti tracce di liquido...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati