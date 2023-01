«Ricatto sessuale» per non subire stalking: il Riesame conferma carcere per 44enne

Maltrattamenti e stalking alla ex, resta in carcere un 44enne di Baronissi, arrestato a fine novembre scorso dopo la denuncia della sua ex compagna. L'indagine fu condotta dalla Procura di Nocera Inferiore.

Secondo il racconto della donna, quest'ultima sarebbe stata costretta a restare con lui e sottoposta a un ricatto di natura sessuale. Per il Riesame il carcere è la misura da condividere, in ragione della reiterazione dei comportamenti dell'uomo, oltre che per le modalità esecutive delle condotte, proseguite nel tempo e sintomatiche di una pericolosità evidente. L'uomo avrebbe minacciato la ex qualora fosse stato arrestato a causa delle sue denunce, riuscendo per due volte a far rimettere le querele. Tra le accuse ci sono aggressioni, pedinamenti, gomme d’auto squarciate, incursioni (anche tramite terzi) in casa. Lei lo denunciò la prima volta il 3 ottobre. Poi ritrattò. Il 27 la nuova denuncia. In principio le sarebbe stato consentito d’andare solo in palestra. «Purché gli dia i 40 minuti per fare sesso».

I fatti si sarebbero consumati tra Baronissi e Nocera Inferiore. La vittima denunciò anche di aver trovato il proprio appartamento a soqquadro, di ritorno a casa. I carabinieri annotarono, poi, che l'uomo si sarebbe appostato più volte nei pressi di casa della vittima, per studiarne abitudini e verificare se intrattenesse altri rapporti. In un'occasione la ragazza fu aggredita, rimediando un trauma al gomito, perchè fu vista parlare con un'altra persona. I due si erano conosciuti attraverso i social, poi le cose sarebbero peggiorate, con la gelosia di lui e le minacce di morte a stravolgere la quotidianità della donna. Il 44enne è già gravato da precedenti specifici, raggiunto in passato da precedenti misure cautelari per accuse simili.