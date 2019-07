Venerdì 12 Luglio 2019, 13:19

Un uomo sospetto davanti al bar di Monte San Giacomo segnalato da alcuni cittadini risulta essere irreperibile da due anni e doveva scontare cinque mesi per furti a Eboli. L'uomo, di origine rumene nella mattinata di ieri, è stato visto con 2 valigie nei pressi di un bar del piccolo centro valdianese. È stato accompagnato al comando della Polizia Municipale dalla vigilessa Mimma Ramagnano, in servizio a Sala Consilina ed ora distaccata per il periodo estivo a Monte San Giacomo, che senza far sospettare nulla all'uomo ha fatto una serie di verifiche scoprendo che era ricercato da due anni. Il cittadino romeno è stato poi consegnato ai carabinieri della stazione di Sassano. E poi trasferito al carcere di Potenza.