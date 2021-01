Ricercato per reati sessuali, lesioni personali ai danni della compagna, e destinatario di ordine di carcerazione, ritrovato a Salerno dopo un incidente sul lavoro. Si tratta di un autotrasportatore, 50enne, originario di San Valentino Torio, ma residente a Sarno, denunciato dalla compagna in seguito ad una violenza subita tra le mura domestiche. La donna aveva presentato formale denuncia nel 2015, raccontando anche di lesioni, ai carabinieri di San Valentino Torio, agli ordini del luogotenente Gennaro Corvino. Dal novembre scorso, quando è stata emesso dal tribunale il provvedimento di esecuzione dell’ordine di carcerazione con pena di 4 anni e 9 mesi, il 50enne si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Indagini accurate, quelle degli uomini del comandante Corvino, con verifiche attente incrociando dati e segnalazioni. Dalle investigazioni, era emerso, infatti, che l’uomo fosse rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, riportando delle lesioni ad un gamba e ad un ginocchio. Aveva, dunque, prima sospeso il lavoro pur attestando la «malattia» ed aveva, poi, in un secondo momento, anche iniziato delle terapie riabilitative tenendo conto di circa 20 giorni concessi dall’Inail di Salerno. Ed a quanto pare, il 50enne è stato bloccato proprio sulla porta di ingresso delle sede dell’Inail e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Fuorni.

