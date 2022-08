Riceve un chilo di cocaina, 55enne condannato a 4 anni

PAGANI. Fu sorpreso con un 1 chilo di cocaina a Pagani, niente sconti per un 55enne, condannato a 4 anni in via definitiva dalla Cassazione. I giudici hanno confermato il giudizio d'Appello, ribaltato rispetto al primo grado, dove l'imputato aveva reso confessione ma i giudici non avevano trovato riscontro alle sue dichiarazioni, così come dagli elementi probatori. Per i giudici di Salerno, invece, il 55enne nato a Cava de' Tirreni, avrebbe ricevuto lo stupefacente da un'altra persona, ritenuta a capo di un sistema di spaccio nel comune dell'Agro nocerino sarnese. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, riguardo un'apertura illegittima dell'istruttoria, sebbene nessuno avesse chiesto che il processo potesse celebrarsi in presenza. «E' chiaramente infondata - scrive la Cassazione - la doglianza avente ad oggetto la ritenuta insufficienza probatoria delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, in quanto le stesse non sarebbero state supportate da adeguati riscontri», si legge. Dopo il giudizio d'appello, la condanna a 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa è diventata definitiva.

