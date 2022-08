«RiciclaEstate», le ultime tappe nel Cilento: prossimi appuntamenti Paestum ed Agropoli

Ultimi giorni di viaggio per la carovana di «Riciclaestate» nel Cilento promossa da Legambiente e con il contributo di Conai, consorzio nazionale Imballaggi che in dodici tappe ha toccato otto località balneari del Cilento da Pioppi a Marina di Camerota, da Scario a Santa Maria di Castellabate coinvolgendo centinaia di bambini e bambine con laboratori di educazione ambientale per i più piccoli e workshop tematici per ragazzi e adulti. L'obiettivo è contrastare il cambiamento climatico partendo dai nostri comportamenti. Imparare a rispettare il mare e l'ambiente divertendosi. Ultimi appuntamenti domani 3 agosto a Paestum , il 4 ad Agropoli e il 5 agosto di nuovo a Paestum. Durante la carovana di Riciclaestate sono state premiate quelle località turistiche che hanno ottenuto le migliori performance estive dei comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. Analizzare l'efficacia nella gestione della raccolta differenziata, individuare le situazioni di criticità e scoprire le buone pratiche sono tra le ragioni che ci hanno spinto a mettere a punto l'indice sperimentale di Riciclaestate (IRE).

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Spiagge libere off limits a Napoli: «Un'odissea per i... L'ESTATE Spiagge libere in Costiera sorrentina: Meta maglia nera ma da Vico a... SOCIETà Squali morti nei punti di immersione all’Isola d’Elba: la...

L'indice integra combinandoli diversi indicatori, come la variazione nella produzione dei rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto, restituendo una sintesi della performance complessiva. Dei 60 comuni costieri campani analizzati sono 31 i comuni che hanno raggiunto e superato, nel 2021, il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove si riscontrano molte delle migliori performance di raccolta differenziata. I comuni di Montecorice, San Mauro Cilento, Centola, hanno conseguito elevate performance estive, infatti, a fronte di un significativo incremento della produzione di rifiuti ad agosto, con un aumento di oltre due volte il valore medio mensile annuo, hanno fatto registrare elevati valori di percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto incrementando anche rispetto al valore annuo. Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, insieme alle già citate performance di Montecorice, San Mauro Cilento, Centola troviamo anche gli ottimi risultati dei comuni di Cetara e Conca dei Marini .Per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti si evidenziano in particolare i comuni di Ascea, Massa Lubrense e Monte di Procida che riescono a migliorare la differenziata, nonostante il carico insediativo dei turisti. Buone anche le performance di Casal Velino e di Camerota che mantengono una percentuale di raccolta differenziata sempre al di sopra del valore del 65%, seppur con un piccolo e fisiologico calo.