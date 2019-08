Venerdì 2 Agosto 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 07:00

Amara sorpresa per una famiglia del posto, rientrata a casa dopo qualche giorno di relax al mare. Ieri mattina i proprietari di una delle abitazioni di via Pietro Cono di Lorenzo in contrada Addevico, nel Parco del Sole, hanno trovato la casa svaligiata. Quando hanno aperto la porta si sono ritrovati davanti uno scenario raccapricciante. Le stanze dell’abitazione messe a soqquadro: armadi, cassettoni e comodini svuotati, abiti e oggetti buttati a terra. La padrona di casa si è resa subito conto di essere stata vittima di un furto messo a segno da malviventi che indisturbati hanno agito durante la loro assenza. I ladri hanno ripulito la casa portando via oro, altri preziosi e denaro in contante. I malviventi hanno agito tra mercoledì e ieri. La famiglia si era allontana ad inizio settimana, per trasferirsi in una casa al mare per qualche giorno. Sono rientrati ieri mattina per controllare la situazione e si sono ritrovati davanti l’amara realta. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri diretti dal maresciallo Salvatore Sergi, e della compagnia di Vallo al comando del capitano Annarita D’Ambrosio. Dai rilievi non sono emersi segni di forzatura. I ladri sono riusciti ad entrare dalla porta nonostante fosse blindata. Una voplta dentro sono riusciti ad aprire anche la cassaforte. Hanno agito come padroni di casa come se avessero le chiavi. Hanno portato via tutto quello che di valore hanno rinvenuto, per un bottino di oltre 10mila euro.Senza forzare hanno aperto quindi porta e cassaforte.