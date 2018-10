Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento straordinario di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati sul suolo pubblico a Sant'Arsenio. Da questa mattina il personale dell'Ufficio Servizi e Manutenzione, su disposizione del Comando di Polizia Municipale ha eseguito una raccolta straordinaria di rifiuti nelle zone rurali e perifiche. In poco tempo si è rimosso un intero camion di rifiuti per lo più solidi urbani non pericolosi e ingombranti. Sono stati molti i sacchi in polietilene nero, non più a norma nella raccolta porta a porta, contenenti varie tipologie di rifiuti, perfino contenenti rifiuti già differenziati, per lo più bottiglie in plastica e vetro. L'intervento ha interessato anche alcune isole di territorio ricomprese nei comuni di Teggiano e San Rufo.Tra le curiosità è stato rinvenuto, perfino una statua di cemento raffigurante un putto. Questo intervento è solo uno dei tanti programmati per la salvaguardia dell ambiente voluti dall'amministrazione del sindaco Donato Pica.