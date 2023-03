Porre fine all’errato conferimento dei rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e ridare decoro alle zone in cui sono state rilevate criticità sostanziali. Questi gli obiettivi che l’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni che, su input di Metellia Servizi, la società in house dell’ente che si occupa dell’igiene urbana sul territorio, ha dato esecuzione alla delibera di giunta con la quale è stato deciso di estendere il «porta a porta spinto» in diverse zone della città. Infatti, sono numerose le criticità riscontrate da Metellia Servizi in alcuni punti di conferimento e raccolta ubicati sul territorio comunale. Sotto i riflettori sono finite in particolar modo quattro postazioni.

La prima è quella situata nel centralissimo parcheggio di piazza Amabile, che serve le utenze domestiche e non domestiche ubicate su corso Mazzini, dal civico 36 al civico 8 e dal civico dal civico 35 al 45. Altra postazione in cui sono state riscontrate elevate criticità, anche di natura igienico sanitaria, con la presenza di animali in cerca di cibo tra i rifiuti, è quella ubicata in via Vecchione, nei pressi del parco Avvocatella, alla frazione San Cesareo, sito di conferimento che serve circa 28 nuclei familiari, distribuiti su quattro fabbricati che fanno parte del comparto. Criticità sono elevate riscontrate anche nella postazione in via Michele Baldi, in località Citola, che serve tre fabbricati costituiti da tre nuclei familiari. L’ultima postazione finita nel mirino della Metellia è ubicata in via Armando Renato Di Mauro, utilizzata sia delle utenze non domestiche della traversa e da alcune di via XXV Luglio. Nel corso dei diversi accertamenti e sopralluoghi è emerso che tutte queste postazioni sono caratterizzate da assidui conferimenti difformi. Pertanto, in considerazione delle gravi situazioni che si sono create e allo scopo di migliorare gli effetti di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e la necessaria tutela dell’ambiente dei luoghi, alcuni situato proprio in pieno centro, è stata disposta l’abolizione dei punti di raccolta e il passaggio al sistema di conferimento dei rifiuti con il cosiddetto «porta a porta spinto».

Ora, dopo l’atto di indirizzo della giunta, si passerà alla fase esecutiva. Da palazzo di città è stato dato incarico a Metellia Servizi di mettere in atto tutti i successivi passaggi pratici per cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti nelle zone interessate. In particolare, dovrà assicurare un adeguato ed efficace sistema di comunicazione preventiva alle utenze interessate e a rimuovere le attrezzature attualmente ubicate in zona, nonché, consegnare le nuove attrezzature utili per organizzare il servizio di raccolta.