Domenica 26 Agosto 2018, 06:35

ANGRI - Sorpreso a sversare rifiuti in via Leonardo Da Vinci, nei pressi del comando della polizia locale. L’uomo, proveniente da Sant’Antonio Abate, è stato fermato dai caschi bianchi e sanzionato con un verbale da duecento euro perché intento a conferire materiali su suolo comunale.Caso analogo si è registrato in via Niglio dove è stata individuata la proprietaria di un veicolo con a bordo due uomini, che hanno scaricato sacchi neri e materiali ingombranti nell’area parcheggio. In zona, l’Angri Eco Servizi ha predisposto due mesi fa una recinzione in legno, per delimitare i cassonetti. Una soluzione adottata anche in viale Europa, che però non riesce ad arginare gli episodi di inciviltà.