«Stanno arrivando i rifiuti accumulati nel porto di Sousse in Tunisia. Voglio chiarire che la regione non c'entra niente. La Regione Campania si è fatta carico di un problema che riguarda i rapporti tra Italia e Tunisia. Ci siamo comportati noi da patrioti, abbiamo lavorato per difendere l'immagine e la dignità dell'Italia rispetto ad una paese con il quale avevamo assunto degli impegni».

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. «Dal governo ai gruppi parlamentari dovrebbero dire grazie alla Regione che ancora una volta ha dato prova di grande concretezza e operatività - aggiunge - abbiamo deciso, con la collaborazione del ministero della difesa, di utilizzare il sito di Persano per collocare i rifiuti».