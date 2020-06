Cumuli di rifiuti dati alle fiamme a pochi passi dai terreni coltivati, rilievi ed indagini sul posto. E’ l'ennesimo rogo in una zona di confine tra Sarno e San Valentino Torio, a ridosso di un canale e di coltivazioni di privati cittadini; fiamme che hanno avvolto materiale di ogni genere depositato. A lanciare l'allarme sono stati alcuni agricoltori e sul posto è intervenuto il personale delle Guardia Ambientale Nazionale. Uno scempio che si consuma ormai da tempo e denunciato dai residenti della zona e dai proprietari delle aree coltivate e delle zone in cui sono state realizzate delle serre. Sono in atto delle verifiche nell’intera area anche per capire se i rifiuti incendiati possano aver sprigionato polveri dannose. L’intera zona andrà probabilmente ora ripulita e bonificata. © RIPRODUZIONE RISERVATA