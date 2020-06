Materiale di risulta di cantieri edili abbandonati in un terreno, sequestrata l’intera area e denunciata la proprietaria. In via Sarno Striano, in una zona di confine, del comune di Sarno, sono intervenuti gli uomini della polizia municipale agli ordini del comandante Anna Maria Ferraro rinvenendo il materiale catalogato come rifiuto speciale. Dopo un primo sopralluogo, sono stati posti i sigilli all'area di diversi metri quadrati, per ulteriori controlli, e la proprietaria è stata denunciata a piede libero.

L'intervento sarebbe scatatto in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti del posto che avrebbero denunciato anche alcuni roghi, probabilmente sempre di rifuti, in aree adiacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA