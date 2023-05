Capaccio Paestum, in servizio 20 nuove guardie ambientali

Sono stati consegnati stamattina, giovedì 25 maggio, 20 decreti di nomina ad altrettanti agenti accertatori comunali relativamente alle violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali per tutto quanto concerne deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel solo ambito territoriale di Capaccio Paestum. Le nomine nascono in virtù della convenzione stipulata tra il Comune, la società Sarim srl e la stessa associazione, e in seguito al superamento, da parte dei volontari, del corso di formazione rilasciato dalla Global Academy di Roma.

Diverse le funzioni che svolgeranno i 20 volontari dell’associazione, con sede in Capaccio, «Laboratorio Verde Capaccio Paestum – Agropoli». Tra i compiti delle nuove guardie ambientali rientrano innanzitutto la prevenzione e l’educazione a una corretta raccolta differenziata.

Tra le funzioni dei volontari, però, rientrano anche l’identificazione dei trasgressori per l’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, la redazione della sanzione amministrativa e la notifica della stessa nei casi previsti.

«Da subito all’opera le nuove guardi ambientali, agenti accertatori comunali con la possibilità di elevare sanzioni amministrative relativamente alle violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali che hanno a che fare, tra l’altro, con deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel nostro territori – afferma il sindaco Franco Alfieri – Il compito principale delle guardie ambientali, specialmente in una prima fase, è l’educazione a una buona raccolta differenziata, la prevenzione di fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti. L’obiettivo, tanto più alle soglie della stagione stiva, è di contrastare i fenomeni di inciviltà per poter tenere il territorio più pulito possibile. Il mio grazie va a questi volontari per il tempo, la dedizione e la passione che mettono a disposizione del bene della loro città».