Rifiuti depositati in un terreno ed incendiati. L'episodio è accaduto a Pontecagnano dove i militari della Stazione Forestale di San Cipriano Picentino hanno sequestrato un'area di 300 metri quadri in cui erano accantonati rifiuti e materiale di risulta che poi è stato incendiato dal propriatrio del terreno trasformato in discarica. I carabinieri dopo aver spento il rogo con i vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana hanno provveduto a denunciare il proprietario del terreno. © RIPRODUZIONE RISERVATA