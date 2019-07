Domenica 28 Luglio 2019, 06:45

Spazzatura abbandonata a due passi da ristoranti e condomini. Microdiscariche che spuntano ormai quotidianamente nei pressi delle campane per la raccolta del vetro. È allarme per l’abbandono incontrollato di rifiuti nella zona orientale di Salerno. L’ultima segnalazione arriva da via Abella Salernitana, dove da giorni sorge una mini discarica di sacchi abbandonati in una traversa nei pressi di un ristorante e di alcuni negozi. La calura estiva sale e la soglia di civiltà si abbassa. E così scatta la mano pesante.Sono i residenti a finire nel mirino dell’offensiva contro il sacchetto selvaggio lanciata dal nucleo operativo della Polizia municipale. L’aumento di casi di abbandoni incontrollati di spazzatura sul territorio comunale e la flessione dell’attenzione sulle buone pratiche di raccolta differenziata finiscono al centro di una operazione. Nel mirino venti residenti beccati nel mese di luglio. Grazie al posizionamento di microtelecamere e all’ispezione dei sacchetti della differenziata abbandonati in strada, i vigili sono riusciti a dare un nome e cognome ai responsabili degli abbandoni di rifiuti e del mancato rispetto delle regole di conferimento della raccolta differenziata. L’occhio delle telecamere posizionate strategicamente dal Comune serve a colpire ben sette residenti, traditi dalle loro stesse abitudini incivili: pur di sbarazzarsi dell’organico e dell’indifferenziato avevano trasformato in microdiscariche alcuni punti del capoluogo tra via Paul Harris, Quartiere Europa e via Martin Luther King. Siamo nella estrema zona orientale. Qui molti residenti si disfano della spazzatura inconsapevoli della presenza di telecamere nascoste. In seguito alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i responsabili degli abbandoni di rifiuti sono stati individuati e puniti con maxi multe di 500 euro.