Salerno, accordo per il riordino dei servizi di raccolta rifiuti: previsti 242 posti di lavoro e un nuovo impianto a Casal Velino

Consegnato il piano Eda per il riordino dei rifiuti in provincia di Salerno. L'ufficialità è arrivata nell'incontro di ieri alle 10 presso la sede dell'Ente d'Ambito. Presenti il presidente Giovanni Coscia e il direttore Bruno Di Nesta insieme ai rappresentanti sindacali della Fiadel (Angelo Rispoli e Lucia Pagano), Fp Cgil (Erasmo Venosi) e Fit Cisl (Massimo Stanzione).

Previsto il consolidamento dei posti di lavoro attuali tramite Ecoambiente e allo stesso tempo l'aumento occupazionale per altre 242 unità in varie attività produttive. Saranno assorbiti tutti i dipendenti degli ex Consorzi che ancora oggi sono in mobilità e non hanno trovato collocazione. In più ci saranno nuove possibilità occupazionali con la creazione dei Sub Ambiti e di impianti produttivi per il recupero dei rifiuti, primo dei quali l'impianto di compostaggio a Casal Velino.

«Un approccio non burocratico e molto produttivo attraverso cui l'Eda è diventato uno strumento di attuazione della legge – sottolinea Rispoli – Una notizia importante per risolvere il problema dell'occupazione, diventato un vero e proprio dramma con lavoratori da anni in condizioni di precariato e impegnati in progetti prorogati di volta in volta con una situazione reddituale inesistente, penso a quelli impegnati in lavori di guardiania dei canali irrigui a 850 euro al mese.

Esprimiamo soddisfazione e allo stesso tempo saremo attenti e vigili sul piano».