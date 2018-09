Sabato 1 Settembre 2018, 17:36

ANGRI - Rifiuti nel Rio Sguazzatoio e interventi di dragaggio fermi al palo, nuova denuncia del Fronte Civile. «Le continue beghe con il Consorzio di Bonifica e i rimandi: una patata bollente che passa da una mano all'altra - attaccano gli attivisti - Anche qui è Angri e vanno prese delle decisioni concrete e immediate. Abbiamo bisogno di un sistema di sorveglianza per gli sversamenti selvaggi di rifiuti, maggiore tutela dell'incolumità dei cittadini a fronte dei continui furti che si registrano nelle abitazioni, verifica della provenienza degli sversamenti dei rifiuti nel canale ed eventuali provvedimenti, e un piano di rivalutazione delle zone periferiche».Il 26 gennaio è stato sottoscritto l'accordo di programma tra i comuni di Angri e San Marzano e il Consorzio di Bonifica. I lavori di manutenzione straordinaria ammontano a un milione di euro e dovranno essere effettuati dalla Regione, che ha approvato il progetto redatto dal Consorzio. Sullo sfondo due provvedimenti con i quali il sindaco, Cosimo Ferraioli, ha ordinato all'ente di via Atzori di rimuovere i detriti depositati lungo l'argine del Rio, dopo l'esondazione che si è registrata a ottobre del 2015. Entrambi sono stati impugnati senza successo dal Consorzio davanti al Tar di Salerno. Ma da allora nessun intervento è stato ancora eseguito.