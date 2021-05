Rifiuti tossici nel Vallo di Diano, si scava nei terreni incriminati

L’Arpac su disposizione della Magistratura ha messo in atto dei carotaggi nei luoghi coinvolti dell’inchiesta Sharam e del presunto sversamento di rifiuti. Con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano i tecnici stanno scavando fino a 15 metri per effettuare dei prelievi nel terreno per esami unici e irripetibili. Questa mattina sono stati al lavoro ad Atena Lucana.