Rifiuti dalla Tunisia, via libera al trasferimento dei container a Serre

Via libera al trasferimento dei 213 container di rifiuti provenienti dal porto di Sousse, in Tunisia, al comprensorio militare in località Persano, nel comune di Serre, in provincia di Salerno.

La direzione distrettuale antimafia di Potenza, titolare dell'indagine sul trasporto di rifiuti dall'Italia alla Tunisia e poi rientrati, ha espresso il proprio nulla osta al trasferimento dei container attualmente sotto sequestro nel porto di Salerno, in quanto dai rilievi tecnici effettuati su un campione esaustivo dei rifiuti è stata constatata l'assenza di sostanze radioattive ed esclusa la presenza di sostanze pericolose.

Questa mattina nella Prefettura di Salerno si è tenuta una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale sono state esaminate e concordate le procedure e i tempi per lo stoccaggio dei rifiuti e il successivo smaltimento degli stessi una volta terminati gli accertamenti e il sequestro giudiziario.