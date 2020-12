PAGANI. Rifornitore ufficiale di crack e cocaina, 58enne finisce a processo con la formula del giudizio immediato. Questo quanto chiesto per G.V. , che alla fine di settembre fu incastrato da un’operazione eseguita dalle fiamme gialle della compagnia di Nocera Inferiore, tra i comuni di Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino. L’uomo era stato individuato quale fonte di una piazza di smercio di droga, con cocaina e crack cedute ad un gruppetto di assuntori. L’attività investigativa aveva permesso di raccogliere elementi di prova con la successiva emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo, originario di Pagani, obbligato al divieto di dimora in provincia di Salerno su decisione del gip del Tribunale di Nocera Inferiore. L’uomo era stato identificato quale pusher di riferimento per almeno due comuni dell'Agro nocerino - almeno per una precisa clientela - , per poi a distanza di tempo essere fermato. Secondo le risultanze investigative, il 58enne riforniva di droga, in particolare cocaina e crack, un buon numero di clienti, divenuti a loro volta elementi utili per individuarlo. Le indagini avevano infatti accertato l’esistenza di una base per la rivendita e il confezionamento, in grado di richiamare un discreto numero di clienti sul territorio. Il paganese, ritenuto responsabile di spaccio di droga, formalmente accusato di detenzione illecita di stupefacenti e cessione, dovrà decidere se difendersi in dibattimento o scegliere di essere giudicato con il rito abbreviato. Ogni dose venduta era stimata ad un prezzo di vendita di 15 euro. Decine i capi d'imputazione ricostruiti dai finanzieri, a testimoniare - per la Procura - elementi gravemente indiziari al punto da mandare l'uomo subito sotto processo.

