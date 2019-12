Rigopiano, il papà di una vittima: «Noi presi in giro dalla giustizia»

«Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e di chi c'è andato in vacanza. Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei funzionari della Regione e dei personaggi che ci hanno fatto credere che Stefano era vivo, uccidendolo due volte.

Valanga Rigopiano, 22 archiviazioni: anche 3 ex governatori. Il papà di una vittima: «Noi presi in giro»

L'archiviazione è un colpo che fa molto male. Per quanto riguarda me e la mia famiglia non ho parole, mi sento preso in giro dalla giustizia». Così Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola.

