Rigopiano, tre anni senza Stefano e senza risposte

Tre anni senza Stefano Feniello. Era il 18 gennaio del 2017 quando una valanga distrusse il resort di Rigopiano in cui Stefano, 28enne originario di Valva, era con la sua fidanzata Francesca. Una terribile tragedia che costò la vita a 29 persone, che per gioni tenne il Paese con il fiato sospeso e la speranza che presto svanì. Svanì in malo modo per Stefano, per i suoi genitori e familiari, perché in un primo momento si pensava fosse salvo.

Un terribile errore. Suo padre, da allora, ha avviato una battaglia legale e mediatica perché ci sia giustizia. E dopo tre anni, procedimenti ancora in corso e quella multa di 1550 euro ad Alessio per aver violato i sigilli di Falindola, non ci sono certezze. Aveva portato un mazzo di fiori Alessio. Tra anni ancora senza risposte chiare. Stefano sarà ricordato a Valva lunedì con una messa.

