Chiuso l'anno scolastico, tempo di bilanci. Nel Salernitano solo il 3% degli studenti delle scuole superiori ha riportato dei debiti che dovranno essere recuperati a inizio settembre. È quanto emerge da una prima indagine a campione su più di dieci scuole superiori tra capoluogo e provincia. Non più di 1.700 sono i casi di studenti promossi con insufficienze e che pertanto usufruiranno di un Piano individualizzato degli apprendimenti.Le scuole hanno ultimato le operazioni di scrutinio al termine dell'anno scolastico più difficile dal secondo Dopoguerra. La sospensione delle attività didattiche in presenza e l'uso della didattica a distanza hanno caratterizzato gran parte del secondo quadrimestre. Le difficoltà, è indubbio, sono state molteplici. Dai problemi di connessioni alla carenza di supporti digitali, al rischio della dispersione degli studenti provenienti da situazioni sociali di disagio. La tempesta dell'epidemia da Covid-19 ha costretto i consigli di classe a rivedere tutto. Non c'è il 6 politico come precisato dal ministero dell'Istruzione ma di fatto i bocciati sono stati davvero pochi. Nel capoluogo i bocciati nelle classi intermedie sono stati appena 5, ma le motivazioni sono riconducibili esclusivamente a casi di scarsa frequenza o somma di provvedimenti disciplinari. Insomma, nel capoluogo, su un bacino scolastico di oltre 15mila studenti delle superiori, la percentuale dei bocciati è stata dello 0,03%. Tutto come preventivato alla vigilia: le bocciature sono state limitate esclusivamente a casi di comportamento disciplinare e frequenza scolastica.«Abbiamo avuto solo 2 allievi bocciati nelle classi intermedie dichiara la preside del liceo Francesco De Sanctis,ma si è trattato di ragazzi che non hanno quasi mai frequentato le lezioni». I consigli di classe hanno dovuto tener conto dello stop alla didattica tradizionale e del disagio informatico e di connessione dei ragazzi. Tradotto: si è potuto infatti bocciare solo in presenza di due condizioni, una è legata al cumulo di assenze nel primo quadrimestre, quindi non solo per il periodo della didattica a distanza; la seconda condizione è quella legata all'esclusione agli scrutini o agli esami «ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti», ossia se un alunno ha un quadro disciplinare pesante durante il primo quadrimestre. In tutti gli altri casi, invece, gli studenti sono stati promossi e potranno recuperare le materie in cui sono insufficienti all'inizio del prossimo anno scolastico. Tra Salerno e provincia secondo i primi dati che arrivano dagli esiti degli scrutini dei consigli di classe si registra una incidenza del 3% dei casi di promozioni alle classe intermedie con insufficienze recuperabili a settembre. Gli studenti promossi con somma di insufficienze seguiranno un piano individualizzato degli apprendimenti. Al liceo classico Tasso si registra solo un caso di studente con piano individualizzato degli apprendimenti, è il dato più basso di promozioni con insufficienze nel capoluogo dove si registrano appena 400 promozioni con voti al di sotto del 6. Tra le scuole oggetto di indagine troviamo il liceo scientifico Severi: qui bocciati non ce ne sono, in compenso si rileva una percentuale del 3% di promozioni con insufficienze, cioè 56 su 1380. Stessa percentuale di promozioni con insufficienze si rileva al liceo artistico Sabatini Menna, dove solo il 3% delle promozioni sono avvenute con insufficienze su 750 ragazzi. «Va precisato che ci sono anche casi di insufficienze solo in una sola materia dice la presideabbiamo dato degli approfondimenti da svolgere a inizio anno prossimo come è giusto fare». Al liceo scientifico Da Procida le promozioni con insufficienze sono state il 5% su oltre 1.200 studenti. «Sicuramente a contribuire al buon esito finale raggiunto in questo complesso frangente scolastico dichiara la presidedel Da Procida - è l'ottimo lavoro profuso dai docenti del Da Procida nella didattica da remoto, la maturità dimostrata dalla maggior parte degli studenti nello studio e la collaborazione di tutte le famiglie».