Lunedì 31 Dicembre 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 08:25

Nuovo anno, spese in arrivo. Dietro l’angolo il rincaro delle multe e le spese di rinnovo dei permessi per parcheggiare l’auto e circolare nel centro storico del capoluogo. Un salernitano che abita nella zona 1 di residenza, quella del centro storico, si appresta a spendere 60 euro tra permesso di parcheggio e transito nella zona a traffico limitato. Nel resto della città (fino al quartiere Irno) la spesa per parcheggiare l’auto in zona di residenza si attesta sui 50 euro. Ma a preoccupare è il rincaro delle sanzioni previste dal Codice della strada secondo quanto avverrà in tutta Italia. A partire da domani, primo gennaio, a causa dell’adeguamento biennale dell’inflazione, le multe subiranno un aumento. Gli importi definitivi saranno resi noti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale. Ma da sabato scorso anche la Polizia municipale di Salerno si sta preparando al rincaro delle sanzioni. Bisognerà modificare i prontuari e la procedura informatica perché dalla mezzanotte di oggi scatterà il nuovo importo. A Salerno il rincaro medio per ogni automobilista si attesterà su 1,86 euro. L’aumento - secondo le prime stime nazionali ancora non ufficiali - dovrebbe determinare un aumento di spesa pari a 83mila euro. Nel 2018 i 51mila salernitani sanzionati per violazione al Codice della strada hanno sborsato ben 3 milioni e 873mila euro. Se si fa riferimento alla media delle sanzioni annuali registrate nel 2018, nel 2019 il rincaro complessivo sarà di 83.077 euro.