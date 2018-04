Lunedì 30 Aprile 2018, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 20:09

Un anziano ha rischiato di soffocare per un bocconcino di mozzarella durante i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio. Ora è in rianimazione all’ospedale di Nocera in gravi condizioni. La festa rovinata si è tenuta a Sant'Egidio del Monte Albino. L’intera famiglia si era ritrovata per festeggiare la lieta ricorrenza, ma qualcosa è andato storto. I camerieri del ristorante gli hanno servito per primo l'antipasto essendo il festeggiato. Forse l’emozione di trovarsi insieme all’intera famiglia gli ha giocato un brutto scherzo. Non avrà masticato bene il latticino ed ha iniziato a lamentarsi e a non respirare bene. E’ intervenuto un parente che gli ha praticato la una manovra anti soffocamento facendogli espellere il bocconcino. Nel frattempo sono arrivati i medici a bordo dell'ambulanza del 118, che hanno rianimato l'anziano per diversi minuti. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato all' Umberto I di Nocera Inferiore. E’ ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.