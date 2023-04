Salerno, rischia di morire per overdose alla stazione di via Vernieri: salvato

Gli operatori sanitari della Misericordia (Saut) hanno salvato la vita ad un uomo alla fermata della stazione di via Vernieri.

È successo questo pomeriggio, intorno alle 17 in pieno centro a Salerno.

Un 40enne, straniero, era in overdose quando è stato necessario l’intervento dei soccorritori che sono riusciti a portarlo in salvo. In seguito l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. È allarme, intanto, tra i cittadini per le condizioni di degrado in cui versa la fermata della stazione ferroviaria.