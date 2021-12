Rischiano l'assideramento ad alta quota bloccati nel furgone: salvati dai vigili del fuoco

Salvataggio in alta quota da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caporeparto Eugenio Siena. Ieri sera i pompieri valdianesi sono stati allertati per la presenza di un veicolo in Sant'Angelo a Fasanella in difficoltà nella zona montana. A bordo due persone dell'hinterland napoletano che volevano proseguire verso Petina per raggiungere lo svincolo autostradale ma sono stati sorpresi dalla neve. A questo punto i vigili del fuoco sono partiti da Sala Consilina, hanno lasciato il veicolo pesante in paese e hanno raggiunto in poco tempo a bordo del fuoristrada, nonostante le difficoltà legate al maltempo con temperature sotto lo zero e all'oscurità, il veicolo. L'intervento tempestivo ha permesso che i due occupanti del furgone non avessero delle conseguenze fisiche. Il veicolo è stato quindi trainato in sicurezza.

