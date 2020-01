Tra martedì e mercoledì inizieranno i lavori di messa in sicurezza a Galdo, degli Alburni, frazione di Sicignano. Sarà sistemata quella frana che preoccupa da tempo i residenti della frazione per il rischio incombente di rimanere isolati. Solo alcuni giorni fa l'ennesimo grido d'allarme dei cittadini che chiedevano di non far passare i mezzi pensanti per il pericolo di crolli. È lo stesso Presidente Strianese, a tranquillizzare. "Tra gli interventi che la Provincia ha programmato, anche l'eliminazione di questo pericolo - dice Strianese - Un intervento che si aggiunge all'avvio dei lavori, lunedì prossimo, lungo la Provinciale che collega Scorzo di Sicignano a Petina, per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi, con l’installazione di barriere di sicurezza stradale di protezione bordo laterale".

"Ora che le condizioni metereologiche sembrano essersi stabilizzate possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori", chiosa il Presidente

