Rischio idrogeologico: programmate opere per 11 milioni di euro nel Salernitano

"Dopo gli incendi il rischio si è acuito, le opere di messa in sicurezza vanno completata subito". Così il sindaco di Sarno e presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora sul rischio idrogeologico nella città colpita dalla frana del 5 maggio 1998. Restano interventi da ultimare ed ancora di più è necessario un piano di manutenzione. Arrivano 11 milioni di euro da impiegare per risanamento e sicurezza. Già individuate le aree che saranno interessate dalle opere e sono nella zona di Lavorate. A spiegarlo è proprio il primo cittadino. "Ad oggi - dice Canfora - risultano non eseguite solo alcune opere di mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui quelle di completamento per la sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata in località Acqua Rossa, relativamente ai valloni S. Lucia e Villa Venere. Visto lo stato di dissesto e pericolosità idrogeologica del territorio, ho dato mandato all’ufficio lavori pubblici a redigere uno studio preliminare per la sistemazione definitiva in località Acquarossa, per i Valloni Castagnitiello, S. Lucia, Villa Ruotolo, S. Marco e Villa Venere”.