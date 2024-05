Rissa tra stranieri in pieno giorno a Capaccio Paestum, spunta un coltello e un magrebino finisce in ospedale. È accaduto ieri pomeriggio in località Laura. Per motivi ancora da chiarire un gruppo di exstracomunitari ha iniziato a litigare dando vita ad una violenta lite. Improvvisamente nella colluttazione è spuntata un’arma da taglio e un immigrato è stato colpito, riportando diverse ferite. Non appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati, i sanitari del 118 di Capaccio Scalo che hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato magrebino e successivamente lo hanno trasporto in ambulanza in ospedale. Per le indagini di rito sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per avviare le indagini e chiarire che cosa è realmente accaduto. Le indagini sono volte a capire prima di tutto i motivi che hanno scatenato la rissa. Non si esclude che alla base dell’aggressione ci sia un diverbio legato al controllo delle piazze di spaccio di droga nella zona.

Un brutto episodio di violenza che ha scatenato non poco caos nel tranquillo pomeriggio di sole della Città dei Templi. Nella colluttazione il cittadino di nazionalità marocchina ha riportato profonde ferite da arma da taglio all’addome e ad una gamba.