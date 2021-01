Maxi rissa la sera di San Silvestro. Una decina di giovani si sono picchiati dinanzi un bar, in pieno centro, con bottiglie di vetro, sedie e tavolini. Nonostante le norme anti Covid, due gruppi di balordi, probabilmente alticci, si sono ritrovati dinanzi un bar a consumare alcolici e poi si sono affrontati seminando il terrore tra i passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Provvidenziale l’intervento delle pattuglie della polizia municipale, agli ordini del comandante Lettieri, che hanno riportato ordine mentre i giovanotti alla vista degli uomini in divisa sono fuggiti. Un gruppo di ragazzi rimasti feriti durante la rissa si è recato in ospedale per farsi medicare le contusioni riportate, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni di salute.

Una vera e propria guerriglia urbana, poco prima dell’arrivo del 2021. Dopo aver consumato alcolici i giovani si sono affrontati colpendosi con bottiglie di vetro e lanciandosi reciprocamente tavolini e sedie, seminando il panico tra qualche passante, costretto ad allontanarsi immediatamente. I vigili urbani sono a lavoro per individuare i protagonisti della rissa che, dopo l’identificazione, rischiano la denuncia a piede libero.

