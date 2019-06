Domenica 23 Giugno 2019, 18:40

Rissa e accoltellamento a Battipaglia. Cinque stranieri sono stati denunciati a piede libero dalla polizia che è intervenuta in via Dei Vivai, a ridosso della statale 18, per riportare la calma. Il movente della rissa non è stato ancora stabilito ma un indiano è stato colpito con un coltello alla mano da un connazionale. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vicequstore Lorena Cicciotti, hanno identificato i protagonisti della lite e li hanno denunciati mentre i feriti sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Battipaglia.