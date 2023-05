Rissa tra immigrati ad Eboli: due feriti in ospedale

Far west questa sera ad Eboli. In pieno centro, in piazza della Repubblica, è avvenuta una rissa a cui hanno partecipato numerose persone per lo più straniere. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati soccorsi.

L'uomo in condizioni più gravi e ancora sanguinante è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato. In centro a sirene spiegate sono giunte le pattuglie dei carabinieri e della polizia municpale che hanno identificato due protagonisti della lite mentre altre persone che hanno partecipato alla lite sono fuggite.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare tutti i protagonisti della rissa e appurare il motivo della furibonda lite.