Tra i trenta e i quaranta ragazzi si sono dati appuntamento in piazza, a Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano e si sono picchiati. L'appuntamento come avvenuto in altre zone d'Italia, è stato lanciato attraverso i social. Indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA