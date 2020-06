Rissa in pieno centro a Battipaglia. Almeno cinque ragazzi l'altra sera si sono picchiati in via Italia, a pochi passi dal Municipio. I passanti hanno tentato di riportare la calma ed hanno allertato le forze dell'ordinie. In via Italia sono giunte le volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri ma i ragazzi violenti protagonisti della rissa sono fuggiti mentre sopraggiungevano le forze dell'ordine. Almeno cinque ragazzi hanno partecipato alla rissa e i carabinieri hanno avviato le indagini per individuarli. Gli investigatori presumono che la lite è avvenuta per una ragazza contesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA