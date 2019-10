Martedì 8 Ottobre 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 06:37

Nullità dell’ordinanza di arresto. Così, chi era detenuto solo per questo, torna libero. Si conclude in questo modo la vicenda della rissa in carcere, a Fuorni, tra salernitani e napoletani. Le motivazioni dei giudici del Riesame si sapranno solo nei prossimi giorni. Su tredici indagati, però, non tutti hanno presentato ricorso così, anche se nelle condizioni di poter uscire di cella, restano detenuti. Riacquistano la libertà due di loro , difesi dagli avvocati Gino Bove e Stefania Pierro. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Rino Carrara e Rosario Fiore.Tornano liberi perché, nel frattempo, hanno scontato la pena per la quale si trovavano in carcere. I fatti contestati risalgono allo scorso aprile. Le accuse, erano a vario titolo di violenza privata e lesioni in concorso con l’aggravante di essere state (appunto) commesse in carcere. In un caso tre di loro avevano anche spintonato e aggredito un agente della polizia penitenziaria durante il suo lavoro, nel tentativo cioè di riportare l’ordine in carcere provando a chiudere lo sbarramento tra la sezione B e la A. Tra le aggravanti che erano state loro riconosciute dalla procura, anche la premeditazione.