Momenti di tensione questa notte in via di Mezzo Nord. Una violenta lite tra giovanissimi ha seminato il terrore nel centro storico di Angri poco dopo le 2. Un ragazzo è stato ferito alla testa durante la colluttazione, scatenata con molta probabilità da futili motivi. I residenti hanno allertato le forze dell'ordine, intervenute sul posto per sedare la rissa e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Mentre il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Un episodio che riaccende i riflettori sulla carenza di controlli notturni nel centro storico e sulla scarsa sicurezza degli abitanti, che soprattutto durante il weekend devono fare i conti con i numerosi frequentatori della movida. © RIPRODUZIONE RISERVATA