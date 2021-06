Scafati, rissa e coltellate tra giovani la Procura cerca ora altri coinvolti

L'indagine sull'accoltellamento in piazza Madre Teresa di Calcutta, a Scafati, di qualche giorno fa, si allarga alla ricerca di complici presunti o tali dell'accoltellatore. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, diretti dal sostituto Angelo Rubano. Al vaglio ci sono immagini di videosorveglianza, alla ricerca di nuove identità, che pure avrebbero potuto fornire supporto al ragazzo di 18 anni, incensurato proveniente da San Marzano sul Sarno, protagonista dell'accoltellamento.

Il giovane si era poi recato in caserma, il giorno dopo, per rendere la sua versione e fornire indicazioni sul ritrovamento dell'arma. La quale è stata poi trovata e sottoposta a sequestro. Il giovane avrebbe fatto parte di un'azione collettiva, dunque con più persone coinvolte in una maxi rissa, con lo scontro avvenuto per questioni «di natura campanilistica», tra due gruppi provenienti da due comuni differenti. Almeno questa è l'ipotesi degli investigatori, al lavoro per raccogliere ulteriori elementi e riscontri. Tre le persone ferite, tutte di Scafati, due sono minorenni, finite in ospedale con prognosi non gravi.

Le ipotesi di reato comprendono al momento il porto d'arma bianca in luogo pubblico, la rissa e le lesioni, con i militari della tenenza di Scafati giunti per primi sul posto per avviare le indagini e prestare i soccorsi. Il successivo accertamento tecnico, con i contatti sui telefoni e le immagini video al momento disponibili, è stato eseguito ed è in corso da parte degli investigatori per raccogliere ulteriori informazioni sull'episodio avvenuto nei pressi del centro "Plaza" di Scafati.