Lunedì 15 Ottobre 2018, 20:09

Sono dovuti intervenire i carabinieri la scorsa notte a Bellizzi per riportare la calma dinanzi un bar dove un gruppo di giovani ha provocato una rissa. La lite a cui hanno partecipato almeno cinque ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni di Bellizzi, è scaturita per una donna contesa. In pochi attimi per strada è scoppiato il finimondo. I ragazzi si sono picchiati nel cuore della notte e poco dopo sono giunte tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, dirette dal maggiore Vitantonio Sisto. I protagonisti della rissa sono stati accompagnati in caserma dai militari e sono stati identificati.