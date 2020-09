Rissa tra due gruppi di giovani ad Eboli. Una decina di giovanotti si sono affrontati per strada e si sono colpiti con pugni e calci. Poi, i balordi sono saliti a bordi di alcune auto e sono fuggiti via. Molte persone si sono affacciate dai balconi ed hanno urlato chiedendo ai protagonisti della rissa di andare via altrimenti avrebbero allertato le forze dell'ordine. Dietro la rissa si celerebbaro rancori tra i due gruppi di giovanotti e molto probabilmente anche motivi economici ed elettrorali.

